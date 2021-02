Fecondazione assistita: IVI inaugura una sede a Bari e presenta i dati dell'ISS in Puglia con Michele Emiliano

(PRIMAPRESS) - BARI - IVI presenta i dati dell’Istituto Superiore Sanità sulla fecondazione assistita in Puglia ed inaugura la sua nuova Clinica a Bari che avverrà lunedì 15 febbraio, alle ore 11.00, in via Lucera, 6 a Bari. All’evento prenderanno parte Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Antonio Pellicer, Presidente e Fondatore di IVI, multinazionale leader nella medicina riproduttiva e Isamaria Loiudice, Direttrice della Clinica IVI a Bari. - (PRIMAPRESS)