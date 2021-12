Fatture false: rinviata l'udienza di Tiziano Renzi da ieri ricoverato in ospedale a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papà Renzi ricoverato, slitta l'udienza. Rinviata per legittimo impedimento l'udienza del processo di Appello per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Il padre dell'ex premier è ricoverato da ieri sera in ospedale a Roma. Nuova udienza fissata al 26 aprile 2022. I coniugi Renzi e l'imprenditore Dagostino sono stati condannati in primo grado, nel 2019, in una vicenda di false fatture nella gestione di società facenti capo ai Renzi. Ora l'Appello per tutti e tre e il secondo rinvio per impedimento di Tiziano Renzi. - (PRIMAPRESS)