Fase2, Balzanelli (Sis 118): "Apertura graduale ma obbligo della visiera. Dagli occhi il pericolo del virus"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il passaggio alle fase 2 della gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 è accelerato dalla necessità di ripristinare un riavvio globale della economia del Paese. Ma resta tutta la problematica del distanziamento sociale legata ai nuovi contati. Una questione non ancora del tutto risolta”. A dirlo è il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli che sostiene la necessità di una riapertura graduale e del monitoraggio di aree non totalmente sicure. “L’alta mortalità verificatasi in Italia ci deve far considerare le riaperture di determinate aree in totale sicurezza - sostiene Balzanelli - ed inoltre si impone una riflessione sui dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono ormai considerarsi il kit di tutela potenzialmente salvavita di ciascun cittadino”.

Secondo il presidente del Sis 118, i cittadini dovrebbero disporre di un kit di protezione individuale anti COVID-19. “Un kit che non si può limitare alle sole mascherine chirurgiche, attraversabili dal virus contenuto nelle goccioline di saliva. Ma è fondamentale che oltre alla mascherina chirurgica ed ai guanti, si aggiunga, per ciascuno, obbligo di indossare una visiera paraschizzi”. La stessa che in pratica utilizzano gli operatori sanitarie delle aree critiche. “E’ accertato che oltre alla bocca, l’atro punto di “ingresso” del virus sono gli occhi e la mascherina non li copre, Anzi molto spesso, inavvertitamente tendiamo a toccarli proprio mentre indossiamo i guanti di protezione. E’ uno dei rischi maggiori confermato dalla presenza del virus nelle lacrime”. - (PRIMAPRESS)