Fase 2: tutte le misure punto per punto del decreto di "convivenza con il virus"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continuare a tenere le distanze sociali ed osservare le norme di prevenzione per non trasformare questa Fase 2 di apertura alla “convivenza con il virus” in un nuovo potenziale focolaio di contagi di ritorno. Il discorso di ieri del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ripetuto questi concetti come un mantra sia anche conditi da frasi ad effetto “Se ami l’Italia mantieni le distanze”.

Con la Fase2, entrano in vigore dal 4 maggio e fino al 18, alcune misure sull’obbligatorietà degli spostamenti che saranno permessi solo all’interno della propria regione di residenza, solo “per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute”. A questo si aggiunge “la possibilità di spostamenti mirati per fare visita a congiunti” ma sempre con autocertificazione che probabilmente ora cambierà ancora per aggiungere la voce che riguarda questa modalità.

Resta il divieto di spostarsi in una Regione diversa dalla propria, se non per esigenze lavorative o per motivi di salute e bisognerà dimostrarne le ragioni.

Pericolo di contagio

Con queste nuove misure è introdotta una regola più stringente per chi presenta sintomatologia da affezione respiratoria con febbre oltre 37,5 gradi: l’obbligo è quello di restare a casa, limitando i contatti sociali e avvisando il proprio medico di base. Inoltre il sindaco può disporre temporanea chiusura di alcune aree cittadine. Sarà consentito l’accesso a parchi, ville e giardini, ma con misure per contingentare gli ingressi”. Parte delle attività produttive potranno riaprire, ma con un piano ben articolato, con rigorosi protocolli di sicurezza.

Attività sportiva

Non più il giro del palazzo in cui si abita ma la possibilità di raggiungere un luogo per praticare il jogging. L’obbligo è di rispettare la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone per chi pratica attività sportiva, mentre basterà un metro per la semplice attività motoria. In pratica si potrà anche praticarla in compagnia purché si mantengano queste distanza.

Per consentire la graduale ripresa degli sport, saranno consentite sessione di allenamento per atleti professionisti o non professionisti, purché riconosciuti a livello nazionale e iscritti alle apposite federazioni.

Cerimonie funebri

Il nuovo decreto prevede la possibilità di organizzare cerimonie funebri per commemorare i propri defunti, ma con la partecipazione di un massimo di 15 congiunti, all’aperto, con mascherine e distanze di sicurezza.

Ristorazione

Continuerà la possibilità per chi ha attività di ristorazione di effettuare consegne a domicilio, con l’aggiunta della ristorazione con asporto, purché gli accessi avvengano in modo ordinato, in fila e rispettando le distanze. Il cibo dovrà essere consumato a casa propria e non davanti al locale.

Dal 18 maggio

L’altra soglia, dopo il 4 maggio, sarà il 18 maggio data in cui potranno riaprire le attività di vendita al dettaglio, le mostre e i musei.

Dal 1 giugno

In questa data potranno riaprire bar, ristoranti e attività di “cura della persona”, come parrucchieri, centri estetici. Per questi saranno obbligatorie le distanze da un tavolo all’altro di 2 metri che potrà essere ridotta per spazi più piccoli. Ad esempio ai tavoli dei ristoranti i commensali potranno sedere in diagonale su un doppio tavolino in odo da aumentare il distanziamento sociale. Per parrucchieri e barbieri c’è l’obbligo della prenotazione per evitare l’attesa in spazi ristretti. I gestori e i dipendenti dovranno indossare le mascherine durante il lavoro.

Mascherine

L’obbligo è di indossarle nei luoghi affollati e pubblici e nei mezzi di trasporto. Quindi questo presidio non potrà essere abbandonato nell’uso quotidiano e per questo secondo quanto dichiarato dal premier Conte, ci sarà il “prezzo politico” calmierato di 50 centesimi e non porterà il peso dell’Iva che a questi prodotti non sarà applicato. - (PRIMAPRESS)