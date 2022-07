Farnesina: proseguono le ricerche di Adriano Pacifico il giovane disperso in Francia e diretto a Santiago di Compostela in bici

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Continuano le attività di ricerca della Farnesina per il ragazzo italiano che da lunedì scorso ha interrotto i contatti con la famiglia. Adriano Pacifico era partito con la sua bicicletta da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere Santiago de Compostela, ma di lui si sono perse le tracce da lunedì. "Ho sentito mio figlio l'ultima volta lunedì pomeriggio. Mi ha fatto una video chiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il teledono dopo che il suo aveva subito un danno. La mamma riferisce che era stanco e abbattuto. Da allora nemmeno più un contatto ma piccoli prelievi a sportelli bancomat",dice la mamma del ragazzo. - (PRIMAPRESS)