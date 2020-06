Farnesina: incontro Bilaterale dei ministri degli Esteri di Maio e Jean Yves Le Drian

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel giorno in cui l’Italia riapre le frontiere dopo quasi tre mesi di lockdown sbarca a Roma il ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian per un colloquio con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, preceduto da una visita alla sede della Protezione civile. Il capo della diplomazia di Parigi sarà domani il primo esponente di un governo straniero a mettere piede in Italia e il primo ministro francese a recarsi all’estero per una visita che rafforza il rapporto tra i due paesi. Ringrazio Le Drian per questa vicinanza in un momento così difficile. Ora sarà fondamentale mantenere il coordinamento sul prossimo Next Generation UE”.

Il ministro francese ricorda il meeting con Macron e Conte a Napoli e ha espresso la sua solidarietà all’Italia per gli sforzi mostrati durante l’epidemia. Abbiamo imparato molto da voi. Quei giorni che vi ha visti per primi colpiti è stato per noi un’esperienza di vantaggio. Verso il 15 giugno decideremo come aprire completamente le frontiere collaborando per proseguire in ambito sanitario sulla prevenzione. Ed infine rendere la destinazione Europa attraente”. - (PRIMAPRESS)