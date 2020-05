Farmacie: da presidio sul territorio a rischio chiusura per "zero" profitti. L'allarme lanciato al Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da presidio sul territorio a rischio chiusura. Le farmacie dei centri storici fanno sentire la loro voce sulla situazione che ha azzerato i profitti facendo diventare insostenibile la loro apertura sul territorio. L’allarme dei farmacisti parte dagli esercizi del Centro Storico di Roma ma è un tam -tam che sta interessando tutte le altre città. In questi mesi di emergenza hanno fatto parte dei pochi presidi necessari ad assicurare la loro apertura con costi di esercizio non sostenibile per l’assenza completa di entrate di cassa.

“Sul piano degli interventi Governativi - scrivono 16 delle farmacie del Centro Storico capitolino - è assolutamente indispensabile che siano riservati i benefici che il Governo dovrà accordare ad altre categorie economiche in crisi per le stesse motivazioni, in particolare: 1- Adeguati benefici finanziari a fondo perduto. Provvedimenti simili a quelli previsti per le zone terremotate. Nel caso dei terremoti si tratta di ricostruire immobili, qui si tratta invece di salvare e rilanciare aziende e i relativi posti di lavoro. È un intervento sicuramente non meno importante di quello per la ricostruzione degli immobili terremotati: questa pandemia, per tanti motivi, è peggiore e più dannosa del terremoto. 2- Benefici fiscali sostanziali. 3- Sospensione delle rate dei mutui. 4- Crediti bancari garantiti dallo Stato. Sembrerebbero già previsti nel DCPM. 5- Blocco o sospensione o regime di equo canone per le locazioni ubicate in zone cosiddette di pregio e comunque i cui costi non sono compatibili con la “gestione Farmacia”; si ricordi “ l’equo canone” del dopoguerra. Sarebbe comunque opportuno riservare anche alle farmacie con categoria catastale “C1” il regime “Cedolare Secca” come per le locazioni abitative. 6- Utenze a tariffe agevolate. 7- Drastica riduzione del costo del lavoro. 8- Cassa integrazione per i dipendenti. Da utilizzare per tutto il periodo di crisi. 9- Piano di comunicazione straordinario a livello nazionale e internazionale per il rilancio del turismo. Si tenga peraltro presente che le Farmacie di cui all’oggetto tra l’altro sono quelle che normalmente sopportano costi di gestione più elevati ; si pensi ad esempio: agli affitti, come già detto, arrivati a livelli insostenibili, al costo di personale plurilingue.

“Se non si interviene con immediatezza si legge ancora nel documento - il collasso sarà inevitabile, tanto più grave se si considera che si tratta di un servizio pubblico essenziale. In molti casi fungono da “pronto soccorso improprio” con defibrillatori e apparecchi per la misurazione della pressione”. - (PRIMAPRESS)