Falso in bilancio Juventus: Agnelli e Nedved indagatati insieme ai responsabili finanziari dalla Procura di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Ci sono sei indagati nell'inchiesta della Procura di Torino che ha fatto scattare le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della Juventus di Torino e Milano. Sono il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici. Ci sono anche l'attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l'ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola e l'ex dirigente finanziario Marco Re.Il reato ipotizzato sarebbe quello del falso in bilancio. - (PRIMAPRESS)