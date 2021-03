Falsi dati Covid in Sicilia: si dimette l'assessore alla Sanità Razza. E' stato iscritto nel registro degli indagati

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Le dimissioni dell’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, in seguito ad una indagine della Procura di Trapani circa falsi rilevamenti dei flussi di dati Covid trasmessi al ministero della Salute. Indagine che ha portato a tre arresti e alcuni avvisi di garanzia nei confronti di alcuni nomi eccellenti della sanità siciliana e tra questi Ruggero Razza, ritenuto un fedelissimo del governatore Musumeci. Razza è stato iscritto nel registro degli indagati per falso materiale in concorso. Nella stessa indagine sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di appartenenti al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. A confermare le tesi investigative ci sarebbero delle intercettazioni che confermerebbero il coinvolgimento dell’assessore nella vicenda. - (PRIMAPRESS)