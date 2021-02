Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: ipotesi di omicidio per l'ex marito Claudio Nanni

(PRIMAPRESS) - FAENZA - Possibile svolta nelle indagini sull'uccisione di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata lo scorso sabato nella sua casa di Faenza, nel Ravennate. Un avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota è stato infatti notificato all'ex marito, Claudio Nanni.Perquisita la sua abitazione. E si lavora all'identikit dell'uomo visto di spalle dall'amica della figlia di Ilenia, che quella notte si trovava in casa e ha udito la vittima chiedere: "Chi sei? Cosa vuoi?", e poi gridare. - (PRIMAPRESS)