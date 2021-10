Facebook: Zuckerberg respinge le accuse della "gola profonda" Haugen per il condizionamento degli algoritmi

(PRIMAPRESS) - USA - Il polverone sollevato dalla gola profonda di Frances Haugen, l'ex manager di Facebook che ha accusato la piattaforma di essere condizionata dal sistema degli algoritmi, ha costretto Zuckerberg a difende Facebook in una nota ai dipendenti, dopo le accuse al Senato da parte dell'ex manager (diventata una 'talpa'). "Queste accuse non hanno alcun senso". "Noi ci preoccupiamo profondamente scrive - Zuckerberg - di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale. Al livello piu'elementare penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società come è stata dipinta". L'ex manager aveva svelato i segreti degli algoritmi di Fb incapace di reprimere le fake news. - (PRIMAPRESS)