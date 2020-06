Facebook: dopo la protesta dei dipendenti sul caso Floyd, Zuckerberg spiega le sue ragioni: "Decisione difficile"

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - C’è agitazione nel quartier generale di Menlo Park dove molti dipendenti di Facebook hanno preso le distanze, con una protesta, per le decisioni assunte dal fondatore Mark Zuckerberg circa il non intervento sui post del presidente Trump per la morte dell'afroamericano, George Floyd. Nel corso di una video chiamata con i dipendenti di Facebook, Zuckerberg parla di una "decisione difficile", ma “approfondita. Sapevo - dice Zuckerberg - che avrei dovuto mettere da parte la mia opinione, conscio che decisioni come questa avrebbero turbato molti all'interno della società e avrebbero attirato critiche dai media”. - (PRIMAPRESS)