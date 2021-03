F1: il ricordo di Ayrton Senna a 61 anni della sua nascita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tempo trascorso da quel tragico incidente del 1994 ad Imola, non ha cancellato un solo ricordo nella memoria degli appassionati di automobilismo, di una delle leggende della Formula 1: Ayrton Senna, “The magic”. Oggi 21 marzo avrebbe compiuto 61 anni e lo avremmo visto, probabilmente, a capo di un team tra i box di uno sport che in questi anni ha cambiato completamente pelle. Ayrton era diventato una star non solo per aver conquistato tre volte il titolo del mondo ma perché piaceva per il suo modo d’essere, il suo stile di vita sobrio e con un sorriso rivolto a tutti. Parte dei suoi guadagni che racconto la sorella Viviane solo dopo la sua morte, andavano in beneficenza per aiutare i bambini delle favelas brasiliane, lì nei dintorni di San Paolo dove era nato.

C'è ancora oggi un senso di rabbia tra chi seguiva le vicende della Formula 1 per l'epilogo di quella morte durante il Premio di San Marino. C'era stato un incidente fatale nelle qualifiche all'austriaco Roland Ratzenberger e la gara doveva essere annullata. La gara, invece fu disputata e al settimo giro Senna a bordo della Williams si schianta. La data della sua morte ha segnato l'innalzamento degli standard di sicurezza per la Formula 1.