F1 Gp America: la Ferrari di Sainz parte in pole con Verstappen. Leclerc 12º per una penalità

(PRIMAPRESS) - USA - La Ferrari di Carlos Sainz partirà davanti a tutti nel Gp degli Usa ad Austin. Lo spagnolo, alla terza pole in carriera, ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc che una penalizzazione lo farà partire in 12ª posizione. In prima fila c'è la Red Bull dell'iridato Max Verstappen. Perez (Red Bull) anche lui sconta una penalità e dunque partirà in seconda fila con Hamilton davanti a Russel. Subito dietro, in terza, scatteranno Stroll (Aston Martin) e Norris (McLaren). - (PRIMAPRESS)