F1 Austria: pole position per Verstappen, Leclerc e Sainz. Finite a muro le due Mercedes

Con un giro spettacolare in 1:04.984, Verstappen,il pilota della Red Bull conquista la pole position e scatterà davanti a tutti nella Sprint di sabato. Secondo Leclerc e terzo Sainz: i primi tre sono racchiusi in 82 millesimi. Per Perez investigazione e penalità: scivola al 13esimo posto in griglia. Venerdì da dimenticare per le Mercedes, entrambe finite a muro.