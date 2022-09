Extra profitti energetici: la Procura di Roma chiede un'informativa alla Guardia di Finanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rincari energia, la Procura di Roma apre un fascicolo sugli extra profitti. Sugli enormi introiti delle aziende energetiche che stanno pesando notevolmente sulle bollette degli italiani, si muove la magistratura per stabilire se i rincari sono giustificati e se sono andati di pari passo con le fluttuazioni della borsa di Amsterdam. Si tratta di un fascicolo di quelli "senza reato" e dunque per ora senza indagati. Tuttavia si potrebbe trattare di un primo passo verso una vera e propria inchiesta. Sul tema degli extra profitti delle aziende operanti nel settore energetico avevano presentato un esposto i Verdi e Sinistra Italiana ma si erano fatti sentire anche altri partiti e le associazioni di consumatori in cui ipotizzavano ingiustificati rincari ma negli esposti è stato chiesto di verificare anche possibili reati di evasione fiscale e frode. La Procura ha chiesto alla Guardia di Finanza un'informativa. - (PRIMAPRESS)