Ex Embraco, arrivano le lettere di licenziamento per 400 dipendenti. Cig fino al 22 luglio

TORINO - Sono in arrivo le prime lettere di licenziamento per i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Lo hanno riferito gli stessi lavoratori. La cassa integrazione resterà in vigore fino al 22 luglio. Il segretario organizzativo della Uilm Torino, Vito Benevento, sottolinea che "è sempre più urgente la costituzione della newco Italcomp, unico strumento a disposizione per garantire il futuro e l'occupazione dei 400 lavoratori ex Embraco".