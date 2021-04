Ex Alitalia: la corsa con il tempo per evitare le casse in rosso e le pressioni sull’UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il futuro della nuova Ita, che dovrebbe prendere il volo dalle ceneri di Alitalia, è una corsa contro il tempo. La vecchia compagnia ha i giorni contati per le casse ormai vuote e la newco dovrebbe invece cercare di sfruttare i prossimi mesi estivi per tornare a viaggiare. Ma le cose non vanno proprio come sono state ipotizzate perché la commissaria alla Concorrenza UE, Margrete Vestager starebbe mettendo troppi paletti. Troppi di più rispetto a quelli posti per altre compagnie straniere come ad esempio Lufthansa. Gli aiuti, per l’Unione Europea, devono essere dati solo ad aziende in difficoltà per la pandemia mentre nel caso dell’ex Alitalia è stato obiettato che si tratta di una compagnia i cui affanni sono strutturali e partono da lontano. Difficile poter sostenere il contrario. Altra questione è la discontinuità tra la vecchia e nuova compagnia. Dell’ex Alitalia non si vorrebbe rinunciare al marchio, il programma fedeltà e Mille Miglia e sopratutto gli slot di Linate. - (PRIMAPRESS)