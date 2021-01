Evaso Rebibbia: è ancora caccia all'uomo che ieri si era dato alla fuga dal carcere romano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora senza esiti la ricerca dell’evaso dal carcere di Rebibbia a Roma. Questa mattina all’alba era ripreso il pattugliamento di un elicottero e squadre della polizia ad est della Capitale per rintracciare il detenuto 41enne M.G. fuggito ieri pomeriggio dal carcere scavalcando il muro di cinta. Il fuggitivo era stato arrestato per “reati contro la persona”. Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria sottolinea come più volte sia stato denunciata l’emergenza connessa alla pandemia da coronavirus nelle carceri, caratterizzata anche dalle rivolte del marzo dello scorso anno, si è andata a sommare all’emergenza preesistente da tempi remoti e fatta di inefficienze strutturali, carenze e inattualità tecnologiche, deficit organizzativi e, soprattutto, dell’inadeguatezza delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria che, secondo uno studio condotto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è carente di oltre 17mila unità. - (PRIMAPRESS)