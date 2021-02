Evasione fiscale: sigilli all’azienda cinese di Jin Lirong ad Oristano. Frode per 3 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ORISTANO - Sono partite 5 anni fa le indagini che hanno portato al sequestro dell'impero economico dell'imprenditore cinese Jin Lirong e ai sigilli alla sua azienda 'Jin' ad Oristano affidata a un amministratore giudiziario nominato per proseguire l'attività aziendale. Tutto è partito dall'accertamento fiscale nel 2016 della società "Il paradiso dello shopping s.r.l." al termine della quale la rappresentante legale, nipote dell'imprenditore,è stata condannata per frode fiscale per aver evaso quasi 3 mln di euro di tasse. - (PRIMAPRESS)