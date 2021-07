Evasione fiscale: maxi-sequestro della GdF a gruppo imprenditoriale cremonese

(PRIMAPRESS) - CREMONA - Maxi-sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 72 milioni di euro da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cremona.Nel mirino un gruppo capeggiato da un imprenditore cremonese accusato di frode ed evasione fiscale. La vasta operazione dei militari delle Fiamme Gialle si svolge, oltre che in numerose province italiane, anche in Belgio, Bulgaria, Germania e Svizzera grazie al coordinamento di Eurojust. - (PRIMAPRESS)