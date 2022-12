Evasione carcere minorile Beccaria di Milano: tutti tornati in custodia della struttura ma non si placano le polemiche

(PRIMAPRESS) - MILANO - La cattura degli ultimi due evasi dal carcere minorile Cesare Beccaria non placa, comunque, la polemica sulla sorveglianza e lo stato in cui versa la struttura. Nella serata di ieri si era costituito il terz'ultimo dei sette evasi che risultava ancora latitante. Dopo il giudizio per direttissima, il giovane ha scelto il pat- teggiamento. L'evasione di gruppo dei setti minori dall'istituto di pena di Milano era avvenuta il giorno di Natale durante una partita di calcio. Dopo l'evasione, dentro il Beccaria i detenuti inscenarono una protesta. - (PRIMAPRESS)