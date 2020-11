European Town of Sport 2022: cerimonia di consegna "in sicurezza" del riconoscimento al Comune di Sabaudia

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata consegnata questa mattina la targa ufficiale di European Town of Sport 2022 al Comune di Sabaudia, alla presenza di (foto: da sx) Alessio Di Maio (Delegato ACES Italia Isole Pontine, Circeo e Gaeta), Claudio Briganti (Delegato ACES Lazio), Vincenzo Lupattelli (Presidente ACES Italia), Giada Gervasi (Sindaco) , Alessio Sartori (Vicesindaco e assessore allo sport e medaglia d'oro olimpica di canottaggio), Massimo Zichi (Panathlon) e Luca Danesin (consigliere Comune di Sabaudia con delega alla candidatura Comune Europeo dello Sport) Il Comune di Sabaudia ha ottenuto il premio di European Town of Sport 2022 come esempio in cui lo sport è davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all’integrazione, all’educazione e al rispetto, che sono i principali obiettivi di ACES Europe Il prossimo 12 aprile, a Roma presso il Salone d'Onore del CONI, si terrà la Cerimonia ufficiale con tutti i Municipi italiani premiati dal 2020 al 2022. Sabaudia ospiterà, dal 4 al 6 giugno 2021, la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio, valevole per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021. - (PRIMAPRESS)