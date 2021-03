Eurogruppo: "Situazione Covid resta grave. Mantenere le restrizioni", così la prima bozza del meeting in corso a Bruxelles

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La situazione epidemiologica del Covid resta grave", "le restrizioni,anche per quanto riguarda i viaggi non essenziali devono quindi essere mantenute per il momento". E' uno dei passaggi contenuti nella bozza di conclusione del vertice in corso in videoconferenza dei leader Ue Nel documento si dice anche che "deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all' interno del mercato unico. - (PRIMAPRESS)