Eurogruppo: intervento oggi nell'aula del Senato del premier Draghi in vista del summit europeo

ROMA - Avrà inizio alle 9, presso l'aula del Senato, l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio Europeo di domani 25 e 26 marzo in cui si discuterà, tra l'altro la situazione sulle campagne vaccinali dei paesi membri e sulle strategie da adottare per le forniture di vaccini. Al termine dell'intervento è anche programmata la Conferenza dei capigruppo.