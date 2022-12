EuMed-9, iniziato il vertice ad Alicante senza Meloni. Sul tavolo conflitto Ucraina e migranti

(PRIMAPRESS) - ALICANTE (SPAGNA) - Inizia oggi il vertice Eumed-9 di Alicante in Spagna. Al centro del vertice il ruolo del Mediterraneo di fronte alle sfide globali, a partire dal rincaro dei costi dell'energia e dagli effetti della guerra in Ucraina soprattutto sul piano economico ma anche l'annosa è difficile questione migranti che l'Europa non è riuscita ancora a risolvere. Tant'è che al vertice era atteso un confronto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni per capire se il contrasto tra i due si fosse risolto ma è di queste ore che Meloni non sarà ad Alicante per un'influenza. Al suo posto ci sarà il ministro degli Esteri, Tajani.

Al summit presenzieranno la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e partecipano Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. - (PRIMAPRESS)