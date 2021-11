Etiopia: arrestati 16 dipendenti Onu. Cresce la tensione per la guerriglia nel Tigray

(PRIMAPRESS) - ADIS ABEBA - Almeno 16 dipendenti delle Nazioni Unite sono stati arrestati ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. "Stiamo lavorando attivamente col governo per garantire il loro rilascio immediato" ha detto il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric. Anche in precedenza si erano manifestate tensioni fra l'Onu e il governo di Addis Abeba guidato da Abiy Mohammed. In luglio 7 funzionari Onu erano stati espulsi. Ad aggravare la situazioe di tensione l'avanzata della guerriglia del Fronte di liberazione del Tigray. - (PRIMAPRESS)