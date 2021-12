Esplosione Ravanusa: è una corsa contro il tempo per trovare superstiti. Una donna incinta tra i dispersi

(PRIMAPRESS) - RAVANUSA (AGRIGENTO) - “E' una sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana". Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, commenta l'esplosione a Ravanusa, nell'Agrigentino, che ha fatto crollare diverse palazzine. "Non faremo mancare la nostra presenza. Abbiamo dato ampia disponibilità al sindaco per sistemare tutte le persone evacuate", ha aggiunto Musumeci dopo aver espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime.

La tragedia avvenuta ieri sera a Ravanusa, nell'Agrigentino è stata provocata da una perdita di gas nella rete di metano che avrebbe causato un'esplosione che ha provocato il crollo di almeno sette palazzine. Due donne sono estratte vive dalle macerie, Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre un uomo e due donne sono morte, Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori. Sono ancora 6 le persone disperse. Tra i dispersi c'è una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì. Un intero quartiere nel centro del Comune è stato devastato dallo scoppio che non sarebbe stato causato da una bombola di gas, come si pensava in un primo momento. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Italgas che hanno messo in sicurezza l'area. Arrivati anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi. - (PRIMAPRESS)