Esplosione all’Avana: lo scoppio di un camion cisterna ha coinvolto l’hotel Saratoga. Venticinque morti e 60 feriti

(PRIMAPRESS) - HAVANA (CUBA) - Almeno 25 persone sono morte e più di 60 sono state ricoverate in ospedale dopo che una massiccia esplosione ha scosso uno degli hotel a cinque stelle più esclusivi di Cuba. Si ritiene che un camion cisterna parcheggiat fuori dall'Hotel Saratoga all'Avana Vecchia abbia preso fuoco, provocando un'esplosione che ha distrutto diversi piani dell'edificio.

Lo storico hotel doveva riaprire dopo la pandemia tra quattro giorni. Ora giace in rovina, con gran parte del muro esterno strappato.

Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca e soccorso per localizzare le persone intrappolate sotto le macerie.

La presidenza cubana ha detto che i morti includevano una donna incinta e un bambino.

I feriti sono in cura negli ospedali vicini. Yazira de la Caridad, che vive a un isolato dall'hotel, ha detto a CBS News che "pensava che [l'esplosione] fosse un terremoto". Testimoni hanno detto di aver visto pennacchi di fumo nero e nuvole di polvere che si alzavano nel cielo dopo l'esplosione. - (PRIMAPRESS)