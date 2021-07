Esondazione Germania: sale a 30 il bilancio dei morti e ancora 70 dispersi. La Vestfalia tra le più colpite

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Si aggrava il bilancio dei morti in Germania per le inondazioni ad ovest del paese. Sono almeno 30 i morti e 70 dispersi mentre ancora i soccorsi stanno lavorando per mettere in salvo centinaia di persone che hanno trovato rifugio sui tetti delle loro case. I soccorritori sono interventi con i gommoni per raggiungere le case isolate. Nell'area del disastro erano già arrivati alle prime luci dell'alba oltre 500 soldati con mezzi anfibi. La zona di maggiore attività è quella di Kordel, dove si registrano moltissimi danni per l'esondazione del fiume Kyll. I Laender più colpiti sono Vestfalia e Palatinato del Reno. - (PRIMAPRESS)