Esami Luis Suarez: si dimette Bolli, la rettrice dell'Università per Stranieri con una nota al ministro Manfredi

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Era stata sospesa per 8 mesi a seguito dell'indagine sull'esame di italiano del calciatore Luis Suarez ed ora si è dimessa Giuliana Grego Bolli, che guidava a Perugia l'Università per Stranieri. Lo comunica lei stessa in una lettera al ministro dell'Università Manfredi. "E' una decisione presa da poche ore, con profondo rammarico e diffidenza", scrive Grego Bolli, dicendosi "onorata di aver servito come Rettore dopo aver servito come docente devota e dedicata per oltre 40 anni". Da due reggeva l' ateneo perugino. - (PRIMAPRESS)