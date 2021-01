Era Biden: accordo Clima Parigi, uso mascherina e muro Messico i primi provvedimenti del nuovo presidente Usa

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Non c'è momento migliore di oggi per iniziare": lo ha detto Joe Biden entrato per la prima volta nello Studio Ovale per firmare una serie di decreti tra cui il rientro degli Usa nell'accordo di Parigi sul clima. Il primo decreto presidenziale firmato, come lui stesso tiene a sottolineare, è quello sull'obbligo di indossare le mascherine negli edifici del governo e nei luoghi federali. Tra gli altri, lo stop alle risorse per la costruzione del muro con il Messico. - (PRIMAPRESS)