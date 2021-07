Equo compenso professionisti: oggi in Aula della Camera per la discussione sull'ambito applicativo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approda In Aula della Camera, questa mattina 8 luglio, la discussione sulle linee generali della proposta di legge in materia di "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali". La discussione sarà incentrata sulla necessità di ampliare l’ambito applicativo delle disposizioni di tutela dell’equo compenso, indicando in particolare l’opportunità di estendere tale disciplina oggi vigente solo nella contrattazione massiva tra professionista e contraente forte, ossia banche e assicurazioni, ovvero tra professionista e Pubblica Amministrazione, anche a un qualsiasi accordo con un diverso cliente, committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest’ultimo. - (PRIMAPRESS)