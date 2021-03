Enti promozione sportiva: Msp Italia rinnova la carica al presidente Lupattelli e al Segretario Caligaris per il prossimo quadriennio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinnovo delle cariche per Msp Italia nella X° Assemblea Elettiva dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che nei giorni scorsi ha rieletto per il prossimo quadriennio, il Presidente, Gianfrancesco Lupattelli ed il Segretario Generale, Alessandra Caligaris. Presidente onorario dell’ente è stata nominata Francesca Bortolozzi, figura di spicco nel mondo dello sport per aver conquistato due ori nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 e ad Atlanta nel 1996. Bortolozzi è stata insignita del Collare d’Oro al Merito sportivo e del titolo di Commendatore della Repubblica. Per Lupattelli, invece si tratta di una riconferma che affonda le radici nella storia dell’ente di promozione sportiva e nella fondazione del premio ACES Europe, la società no-profit che dal 2001 assegna l’European Capital of Sport Award&Flag alle città che si sono distinte per politiche a favore dello sport sociale ed inclusivo. Del consiglio Direttivo di Msp Italia faranno parte: Danilo Montanari, Lorenzo Giorgi, Marco Lombardi, Maria Pia Rossato, Enrico Albergo, Brando Beninfei, Giovanni Liotta, Benedetta Fin, Enrico Cimaschi e Alessio Piana. - (PRIMAPRESS)