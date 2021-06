Enti promozione sportiva, il “New Future” tra unità e nuove professionalità nel piano di Lupattelli al Msp Day

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Si è concluso oggi la tre giorni del consiglio nazionale dell’ente di promozione sportiva Msp Italia che si è svolta a Rimini in cui sono state tracciate le linee programmatiche per il quadriennio. Sempre nella città romagnola si è tenuto il Msp Day che ha coinvolti presidenti e dirigenti provinciali e regionali per un confronto sulle attività caratterizzanti dal Summer e Winter Program. In attesa della riforma dello Sport e dei suoi decreti attuativi anche in materia di impianti ed organismi sportivi, Msp Italia ha disegnato il “New Future” dell’ente in termini di innovazione e sostenibilità e maggiore inclusione sociale - come è stato affermato dal presidente Gian Francesco Lupattelli e dal Segretario Generale, Alessandra Caligaris.

“L’obiettivo dell’ente - ha detto Lupattelli - conserva lo stesso spirito di unità e lealtà di 40 anni fa quando lo fondai ma ora è anche il tempo di guardare ai nuovi trend dello sport con la consapevolezza di dover creare modelli di professionalità elevati”.

La formazione, non solo delle figure tecniche nelle varie discipline sportive ma anche dell’attività gestionale dei dirigenti - come ha sottolineato Caligaris - saranno una parte centrale del programma". - (PRIMAPRESS)