Enti promozione sportiva: chiuse le candidature al Coni per le cariche di coordinatore e vice

Nella foto: Gian Francesco Lupattelli, presidente MSP-Italia e Presidente ACES Europe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si sono chiuse oggi 19 luglio le candidature alla carica di coordinatore e vice-coordinatore dei 15 enti di Enti di Promozione sportiva per il quadriennio 2021-2024. Lo fa sapere una nota del Coni a firma di Marco Simboletti, che fissa l'Assemble elettiva per il prossimo 27 luglio 2021.

Riproposta la candidatura a coordinatore del rappresentante delle Us Acli, Damiano Lembo e quella di vice-coordinatore di Gian Francesco Lupattelli, Presidente di MSP-Italia e Antonino Viti per Acsi. - (PRIMAPRESS)