Enna: dipendenti comunali di Piazza Armerina sorpresi dalla GdF a fare la spesa al mercato settimanale

(PRIMAPRESS) - ENNA - Il mercato rionale del giovedì a Piazza Armerina, in provincia di Enna, sembra attirare i dipendenti della Casa Comune che fa da sfondo proprio al mercatino settimanale. In un’indagine della Guardia di Finanza, si è evidenziato lo svuotamento degli uffici comunali proprio in concomitanza del popolare mercato. Le Fiamme Gialle hanno disposto un provvedimento cautelare nei confronti di 18 persone. Per 13 si è provveduto alla sospensione dai pubblici uffici per sei mesi e per 5 l'obbligo di firma. Telecamere nascoste hanno portato alla luce un sistematico meccanismo che vedeva i dipendenti timbrare il cartellino d’entrata ma subito uscire per inoltrarsi tra le bancarelle. - (PRIMAPRESS)