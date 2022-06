Enit: Giorgio Palmucci lascia la presidenza dell'ente. Sarà consigliere del Ministro del Turismo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giorgio Palmucci, il Presidente dell'Enit dal 10 gennaio 2019, lascia l'incarico dell'ente a seguito della nuova nomina a Consigliere del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Giorgio Palmucci era stato nominato ai vertici dell’Agenzia Nazionale del Turismo dopo molteplici incarichi di livello nazionale e internazionale nel settore turistico.

“Ringrazio Giorgio Palmucci per essere stato una guida per l’Agenzia in questi anni e un professionista impeccabile in questi mesi di lavoro insieme, dalla mia nomina dello scorso ottobre. Sono convinta che il suo indiscusso valore nel settore turistico sarà ancora fondamentale per Enit e per l’Italia, anche nella nuova esperienza che lo vede al fianco del Ministro Garavaglia”, ha dichiarato Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. - (PRIMAPRESS)