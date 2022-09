Energia: la protesta filo-russa di Praga con oltre 70 mila manifestanti in piazza Venceslao

(PRIMAPRESS) - PRAGA - La protesta che ieri ha assediato la centrale Piazza Venceslao di Praga con oltre 70 mila persone, è un segnale da non sottovalutare nel clima che si sta generando anche in Europa a seguito dell'invasione russa in Ucraina. La folla di manifestanti ha chiesto a Praga le dimissioni del governo conservatore ceco, accusandolo di sottomissione all'Unione Europea, e molti erano gli slogan contro la Nato e le sanzioni imposte Russia per la sua invasione dell'Ucraina. Di fatto il senso della protesta era spinta da una richiesta di neutralità nella guerra in Ucraina, dove l'Esecutivo di Praga ha adottato una chiara posizione di sostegno politico e militare a Kiev. Ma le ragioni della protesta sono legate anche alle misure legate al prezzo del gas e della cinghia stretta che verrà imposta dall'Ue nel prossimo inverno.

La Repubblica Ceca ha la presidenza di turno dell'Ue e il prossimo vertice dei leader si terrà proprio a Praga il 6-7 ottobre.

Il premier, Petr Fiala, ha ricordato in Parlamento, rispondendo a una mozione di sfiducia venerdì, che la Repubblica Ceca ha concesso i visti a circa 410.000 ucraini fuggiti dalla guerra, di cui oltre 100.000 sono integrati nel mercato del lavoro. Fiala ha definito la manifestazione "filo-russa" e ha detto che fa parte di una campagna di disinformazione: la marcia, ha aggiunto il leader conservatore, e' stata organizzata da forze "di orientamento filorusso, vicine all'estremismo e contrarie agli interessi della Repubblica ceca". "Questi slogan e l'interpretazione dei fatti coincidono con la posizione russa e, a mio avviso, non corrispondono agli interessi della Repubblica Ceca". Ma sta di fatto che questi segnali vanno interpretati.