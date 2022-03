Energia e sanzioni Russia: Von der Leyen e Draghi pronti all’indipendenza energetica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "È risaputo che abbiamo già varato tre pacchetti di sanzioni durissime, ma dobbiamo ora accertarci che non presentino lacune e che producano il massimo effetto. Le ripercussioni delle sanzioni in vigore sono veramente pesanti, già affiorano turbolenze che spingono al ribasso l'economia russa. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione della situazione in Ucraina, dello spregio che il Cremlino dimostra per la popolazione - per le donne, per i bambini, per gli uomini - lavoriamo ovviamente anche alle ulteriori sanzioni che dovessero risultare giustificate". Con queste parole la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha accolto il premier italiano Mario Draghi. "In secondo luogo, il ripotenziamento della produzione nell'Unione europea. - ha detto ancora von der Leyen - Ripotenziamento significa investimenti massicci in energie rinnovabili quali l'energia eolica, solare e a idrogeno. L'intento è imprimere un'accelerazione mirata al Green Deal europeo, in un'importante spinta che giovi non soltanto all'investimento strategico nell'indipendenza energetica dell'Unione, ma anche al nostro settore industriale e al Pianeta. Queste due componenti devono essere integrate da una terza: il miglioramento dell'efficienza energetica, dalla ristrutturazione degli edifici ai processi industriali intelligenti fino all'intelligenza artificiale, per la gestione efficace delle reti energetiche intelligenti, ad esempio - fra le tante applicazioni.

Il premier Draghi all'inizio del suo intervento ha ringraziato von der Leyen per il lavoro svolto nelle ultimi settimane, alla luce della crisi in Ucraina: "L’Unione Europea ha dato prova di straordinaria unità. Siamo uniti nel condannare con forza l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Siamo uniti nell’imporre sanzioni senza precedenti nei confronti di Mosca. E siamo uniti nel rispondere all’appello del presidente ucraino Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari, militari per difendersi dall’aggressione russa. Questa unità – anche con gli alleati della NATO e del G7 – è la nostra principale forza.È essenziale mantenerla nell’affrontare tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull’Unione Europea, come l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina e la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese".

