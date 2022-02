Emilia: scosse di terremoto di magnitudo 4.3. Nessun danno ma gente in strada per l’intensità percepita

(PRIMAPRESS) - MODENA - Due scosse di terremoto sono state avvertite in Emilia. Maggiore l'intensità percepita a Modena della seconda scossa che si è avvertita in maniera più attenuata anche a Bologna. Al Teatro Comunale di Modena dove era in programma un concerto diverse perso- ne hanno abbandonato l'edificio. L'intensità della seconda scossa verifica- tasi alle 21 secondo l'Ingv è stata di magnitudo 4.3. L'ipocentro individuato nel comune di Bagnolo in Piano a una profondità di 7 km. Al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Nella notte ancora molti sono rimasti in strada per la preoccupazione di nuove scosse. - (PRIMAPRESS)