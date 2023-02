Emergenza Turchia: oltre 21 mila vittime e 7 dispersi italiani. Tajani: “Ancora nessuna notizia”

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Il numero delle vittime dei terremoti che hanno colpito la Turchia e la Siria è salito spaventosamente oltre le 21mila persone estratte senza vita dalle macerie. L'entusiasmo delle ultime vite estratte dall'ammasso di detriti è fatto di brevi attimi per le squadre di soccorritori che lottano contro il tempo, il buio e il gelo. Il numero delle vittime in Turchia è salito a 17.674 (più circa 72.900 feriti) mentre quello in Siria si è attestato ad almeno 3.377. All'appello mancano, come ha ricordato oggi il ministro degli Esteri, Tajani, ancora 7 italiani che non hanno fornito notizie delle loro posizioni. - (PRIMAPRESS)