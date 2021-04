Emergenza sanitaria prossimità, Balzanelli (Sis 118) "Il Recovery ne preveda il potenziamento". L'incontro con Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - “La pandemia ha reso ancora più evidente l'importanza della tempestività delle prestazioni sanitarie del Sistema di Emergenza Territoriale 118”. Lo ha detto il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli dopo l’incontro di questa mattina con il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Abbiamo presentato al ministro della Salute un report dell’attività, non priva di difficoltà organizzative, dell’anno in cui tutto è stato polarizzato dalla gestione del paziente COVID-19. Al ministro abbiamo chiesto che nel recovery plan siano specificamente previsti i fondi per il potenziamento istituzionale del 118 che in questa emergenza ha dimostrato ancora una volta il suo profondo radicamento territoriale”. Il ministro Speranza, secondo quanto riportato dal vertice del 118, ha assicurato, la massima attenzione alla ridefinizione del ruolo del sistema di emergenza e delle sue figure professionali: medici, infermieri ed autisti-soccorritori. Balzanelli ha anche rappresentato le best practices svolte dagli operatori dell’emergenza per fronteggiare le lunghe file di autoambulanze in attesa della presa in carico dei pazienti presso i pronto soccorso ospedalieri. Un’esperienza che potrebbe rispondere alla necessità di predisporre strutture ricettive intermedie 118 come filtro degli ospedali HUB Covid, per fornire ai pazienti COVID-19 positivi appropriata assistenza e stabilizzazione di emergenza durante le eventuali soste protratte. Altra questione discussa tra il presidente del Sis 118 ed il ministro, l’eventualità di rendere prescrivibile dal SSN, il saturimetro, come strumento salvavita almeno per le categorie più fragili. - (PRIMAPRESS)