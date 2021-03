Emergenza sanitaria: l'allarme del 118 in Campania. Autoambulanze senza personale medico

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “A decorrere da febbraio, l’amministrazione procederà alla sospensione della remunerazione del compenso orario ed al contestuale recupero delle somme già liquidate per il passato il cui totale consiste in 98.132,63 euro con trattenuta mensile di un quinto della stipendio “. E’ questa la lettera che si sono visti recapitare a Napoli i medici del 118. In sostanza a bordo delle autoambulanze per il servizio di emergenza sanitaria nella Regione Campania, non ci sarà più il personale medico ma solo l’autista ed un soccorritore. Una situazione che in piena emergenza sanitaria rischia di mandare drammaticamente in collasso l’intero sistema tanto da spingere il presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli, a scrivere direttamente al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “E’ umiliante per una regione non considerare l’attività del 118 nella sua funzione salvavita sopratutto in questo particolare momento di emergenza pandemica che vede il territorio con uno dei numeri più alti di positivi al virus del Covid. Commenta il presidente Balzanelli. “Degli oltre 280 mila nuovi positivi registrati dagli uffici dell’Unità di crisi regionale, oltre il 16% dei pazienti hanno fatto ricorso ad una chiamata d’urgenza verso il 118. E’ inammissibile che in risposta a questa presenza in prima linea per il contrasto alla pandemia ma anche alla gestione ordinaria del soccorso medico, ci sia non solo una politica disattenta ma anche vessatoria di un comparto che rappresenta una delle identità riconosciute ed apprezzate da parte dei cittadini”. L’avvertimento che arriva dai medici del SET 118 è che in poche settimana questa situazione potrebbe vedere un’accelerazione della fuga di massa dal servizio medico con la consequente desertificazione massiva dei turni delle postazioni medicalizzate. Segnali che sono arrivati già nei giorni scorsi con evidenti ripercussioni sui cittadini che hanno intasato i pronto soccorso degli ospedali con la mobilità privata mettendo a rischio contagio anche il personale medico dei nosocomi. Ci sono responsabilità di cui qualcuno si dovrà fare carico. - (PRIMAPRESS)