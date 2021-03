Emergenza sanitaria: cambio organizzativo al Cts. Oltre ai virologi ci saranno anche statistici e matematici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre la campagna vaccinale procede a singhiozzo, ora anche per l’attesa analisi dell’Ema sulle possibili morti correlate alla somministrazione delle dosi di AstraZeneca, si rinnova il Comitato tecnico scientifico: sarà composta da 12 membri e il nuovo coordinatore sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli. Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Brusaferro, sarà il portavoce. La decisione è stata presa "in relazione alla nuova fase dell'emergenza" e "all'accelerazione del piano vaccinale". Nel nuovo Comitato ci saranno non solo esperti nel campo sanitario, ma anche statistico e matematico-previsionale, oltre a un rappresentante delle Regioni. - (PRIMAPRESS)