Emergenza pandemia: lunedì 31 agosto si discute in Aula della Camera sulle nuove misure da adottare

(PRIMAPRESS) - ROMA - I lavori in Aula della Camera riprenderanno lunedì 31 agosto alle ore 14 con la discussione generale del decreto riguardante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 deliberata il 31 gennaio 2020. Si tratterà di stabilire, perdurando i dati oscillanti di ricoveri per coronavirus, quali misure dovranno essere emanate in merito ed è possibile un prolungamento dello stato di emergenza. - (PRIMAPRESS)