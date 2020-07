Emergenza migranti: il ministro Luciana Lamorgese fissa incontri a Tripoli e Tunisi per trovare soluzioni all'esodo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pressione degli sbarchi ritorna ad essere insostenibile e neanche la gara d’urgenza pubblicata dal Viminale per il noleggio di navi come strutture provvisorie per la quarantena dei migranti potrà risolvere il problema tanto da costringere la ministra Lamorgese a prendere contatti con Tripoli per bloccare l’emorragia di migranti che si riversano ogni giorno sulle coste italiane. La ministra dell’Interno è attesa in visita ufficiale a Tripoli dopodomani per incontrare il suo omologo libico. Nei prossimi giorni la ministra Lamorgese ha in preparazione un viaggio anche in Tunisia, altro Paese di partenza di migranti verso l'Italia. Riunione stamane a Palazzo Chigi sui dossier Libia e migranti alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni. Presenti pure i ministri Di Maio e Guerini. - (PRIMAPRESS)