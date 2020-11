Emergenza medici in Campania: domani scade il bando per 450 "specializzati"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scade domani 18 novembre il bando ella Protezione Civile per reclutare 450 medici specializzati, da destinare nei presìdi della Regione Campania per la gestione dei casi di Covid-19. E' consentita la partecipazione a cittadini di paesi dell'Ue e non, purché in possesso di permesso di soggiorno valido, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo dal Paese di provenienza. Il compenso orario è di 45 euro lordi, onnicomprensivi di tutti gli oneri. Rimborso spese (1.000 euro al mese) per i residenti fuori regione. La comunicazione del bando era stato annunciato anche con spot televisivi nazionali e questo fa comprendere l’urgenza di reperire nuove forze per contenere la seconda ondata del virus ma anche i ritardi di gestione della pandemia. - (PRIMAPRESS)