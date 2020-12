Emergenza Covid: oggi le comunicazioni alla Camera del Ministro della Salute, Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'Aula della Camera oggi alle ore 15, si terrà il question time del ministro della Salute, Roberto Speranza per interrogazione a risposta immediata. Alle ore 16, invece, lo stesso ministro della Salute terrà le Comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Intanto c’è stata l’anticipazione Al Senato, dove il ministro della Salute si è detto "fiducioso" che presto l'indice Rt tornerà sotto 1. "Il governo si è assunto la responsabilità di scelte difficili ma necessarie”. Le misure iniziano a dare risultati, ma servono "altre settimane di sacrifici. Se abbassiamo guardia, terza ondata è dietro l'angolo". Obiettivi:piegare curva senza lockdown generale e riaprire le scuole superiori. Per le festività "le limitazioni dovranno essere rafforzate, scoraggiati spostamenti internazionali, limitati quelli tra Regioni e anche tra Comuni". - (PRIMAPRESS)