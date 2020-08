Emergenza Covid: da Dpcm a conversione in legge. Oggi la discussione alla Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 31 agosto alle 14, nell’Aula della Camera, si terrà la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge del decreto varato il 30 luglio scorso in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Perché questo passaggio? La dichiarazione dello stato di emergenza, come spiegano i giuristi, costituisce certamente il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, che, tuttavia non potrebbe essere legittimato solo dall'adozione dei dpcm. Ci deve essere una misura legislativa parlamentare. Dunque, per poter continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio, quel potere richiede un ulteriore intervento normativo, ovvero un nuovo decreto legge, che appunto oggi viene sottoposto all'esame parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto, dovranno essere differiti i termini contenuti nei decreti legge n. 19 e n. 33 adottati nel corso dello stato d’emergenza e tutto dovrà avvenire «coerentemente con il termine prorogato». - (PRIMAPRESS)